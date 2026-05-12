Дело Ермака насчитывает 16 томов: экс-главе ОП не изберут меру пресечения 12 мая

Дело Андрея Ермака насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый. Поэтому бывшему главе Офиса Президента не изберут меру пресечения 12 мая.

Об этом стало известно во время судебного заседания по делу "Династия" 12 мая в ВАКС, передает 24 Канал.

Интересно Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования, – НАБУ

Почему Ермаку не изберут меру пресечения 12 мая?

По словам защиты, адвокаты не успели полностью проработать все материалы дела перед судебным заседанием в ВАКС.

Адвокаты Ермака уже подали ходатайство о переносе судебного заседания, чтобы получить больше времени на ознакомление с документами.

Также стало известно, что меру пресечения бывшему главе Офиса Президента 12 мая не изберут. На суде только заслушают прокурора САП и часть материалов.