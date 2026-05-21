Читал о себе и победе Трампа: чем занимался Ермак в СИЗО и общался ли с Зеленским

Андрей Ермак рассказал, что делал во время пребывания в СИЗО. В частности, он читал книгу о победе Дональда Трампа.

Об этом стало известно hromadske из зала суда.

Чем занимался Ермак в СИЗО?

Экс-глава Офиса Президента сообщил, что в СИЗО читал книгу "известного американского автора об истории победы Трампа".

Достаточно интересно, потому что я был свидетелем, был несколько раз на встречах нашего президента с президентом Трампом, поэтому было интересно посмотреть, как тогда это все происходило,

– заявил Ермак.

Также подозреваемый сказал, что за это время имел возможность "задуматься, почитать". Большинство того, что Ермак читал о себе, мол, "не соответствует действительности". Зато призвал формировать мнение о нем "по личному общению и тому, что вы сами знаете".

Общались ли Ермак и Зеленский?

Укринформ передает, что журналисты поинтересовались у Андрея Ермака, общался ли он с президентом Владимиром Зеленским после 11 мая.

Смотрите, я был в СИЗО, я занимался... а у президента, я вам сказал, гораздо больше сегодня... Мы как-то так все забываем, что у нас продолжается война. Поэтому, я только вижу, когда у меня есть возможность, проходят очень важные встречи и так далее,

– ответил Ермак.

Дело Ермака: последние новости

Напомним, НАБУ и САП 11 мая вручили Андрею Ермаку подозрение вручили Андрею Ермаку подозрение по делу легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве "Династия" под Киевом.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал бывшему главе ОП меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 140 миллионов гривен. Сумму собрали и Андрея Ермака выпустили из СИЗО через несколько дней.

Уже 21 мая он прибыл в ВАКС, где рассмотрели апелляцию его адвоката. В результате заседания коллегия судей оставила без изменений решение первой инстанции – залог в размере 140 миллионов гривен. В то же время прокурор САП настаивала увеличить сумму залога до 180 миллионов гривен.