Про це стало відомо hromadske з зали суду.

Чим займався Єрмак у СІЗО?

Ексголова Офісу Президента повідомив, що у СІЗО читав книгу "відомого американського автора про історію перемоги Трампа".

Достатньо цікаво, тому що я був свідком, був кілька разів на зустрічах нашого президента з президентом Трампом, тому було цікаво подивитися, як тоді це все відбувалося,

– заявив Єрмак.

Також підозрюваний сказав, що за цей час мав можливість "задуматись, почитати". Більшість того, що Єрмак читав про себе, мовляв, "не відповідає дійсності". Натомість закликав формувати думку про нього "за особистим спілкуванням і того, що ви самі знаєте".

Чи спілкувались Єрмак і Зеленський?

Укрінформ передає, що журналісти поцікавились в Андрія Єрмака, чи спілкувався він із президентом Володимиром Зеленським після 11 травня.

Дивіться, я був в СІЗО, я займався… а у президента, я вам сказав, набагато більше сьогодні… Ми якось так всі забуваємо, що в нас продовжується війна. Тому, я тільки бачу, коли в мене є можливість, проходять дуже важливі зустрічі і так далі,

– відповів Єрмак.

Справа Єрмака: останні новини

Нагадаємо, НАБУ та САП 11 травня вручили Андрію Єрмаку підозру у справі легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві "Династія" під Києвом.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові ОП запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 140 мільйонів гривень. Суму зібрали та Андрія Єрмака випустили з СІЗО за кілька днів.

Вже 21 травня він прибув до ВАКС, де розглянули апеляцію його адвоката. У результаті засідання колегія суддів залишила без змін рішення першої інстанції – заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. Водночас прокурорка САП наполягала збільшити суму застави до 180 мільйонів гривень.