Украина может стать скорее членом НАТО, чем ЕС, – Ермак

Россия продолжает угрожать миру ядерным оружием. Однако, если Украина будет членом НАТО, то у Путина не будет шанса на победу.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак. По его словам, Украина может стать членом НАТО раньше вступления в ЕС.

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Украина является лучшим имиджмейкером НАТО

Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС,

– заявил Ермак.

Кроме того, он отметил, что Украина завоевала должность лучшего имиджмейкера Североатлантического альянса. Глава ОП подчеркнул, что сейчас весь мир понимает, что шансов в войне с НАТО у России нет.

В Офисе президента считают, что ядерные угрозы России являются лишь шантажом, а Владимир Путин опасается возможной реакции НАТО на применение ядерного оружия.

"Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это только шантаж… Человек, который сидит за шестиметровым столом, возможно, не беспокоится за судьбу других, но боится за себя", – отметил Ермак.

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