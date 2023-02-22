Украина может стать скорее членом НАТО, чем ЕС, – Ермак
Источник:"РБК-Украина"
Россия продолжает угрожать миру ядерным оружием. Однако, если Украина будет членом НАТО, то у Путина не будет шанса на победу.
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак. По его словам, Украина может стать членом НАТО раньше вступления в ЕС.
Достойно внимания Вас побеждает не Альянс, а украинцы, – Литва высмеяла заявления россиян о войне с НАТО
Украина является лучшим имиджмейкером НАТО
Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС,
– заявил Ермак.
Кроме того, он отметил, что Украина завоевала должность лучшего имиджмейкера Североатлантического альянса. Глава ОП подчеркнул, что сейчас весь мир понимает, что шансов в войне с НАТО у России нет.
В Офисе президента считают, что ядерные угрозы России являются лишь шантажом, а Владимир Путин опасается возможной реакции НАТО на применение ядерного оружия.
"Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это только шантаж… Человек, который сидит за шестиметровым столом, возможно, не беспокоится за судьбу других, но боится за себя", – отметил Ермак.
Россия приостановила участие в ДСНВ: что известно
- Страна-агрессорка решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, ограничивающем количество ядерных боезарядов.
- Такое решение озвучил Путин на своем выступлении 21 февраля. 22 февраля за это уже единогласно проголосовали в госдуме.
- Договор фактически контролировал 2 крупнейших ядерных арсенала в мире – российский и американский. Следует отметить, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из соглашения окончательно. Однако Путин призвал Минобороны и Росатом обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.
- Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение безответственным, но Штаты готовы говорить о возобновлении соглашения.
- На решение России приостановить участие в ДСНВ отреагировал американский президент Джо Байден. Он назвал это большой ошибкой Путина.