Украинскому блогеру могут запретить въезд во всю Шенгенскую зону после скандала в Польше

Украинский инфлюенсер, который на спорткаре незаконно заехал в озеро Морское Око в польском нацпарке, уже вернулся в Украину. Польская полиция инициировала процедуру, которая может обернуться для него пятилетним запретом на въезд в страны Шенгенской зоны.

Наказание рассмотрят уже в ближайшее время. Об этом пишет Polsat News.

Что планирует сделать Польша в качестве наказания для украинского блогера?

Полиция обратилась в Управление по делам иностранцев с просьбой выдать мужчине пятилетний запрет на въезд в Польшу. Такое решение также может автоматически распространяться на все страны Шенгенской зоны.

Представитель Карпатского отделения пограничной службы майор Богумил Стройный объяснил, что в отношении иностранцев, которые нарушают польское законодательство, могут применять процедуру принудительного оставления страны или депортации – добровольно или под конвоем. По его словам, даже несмотря на то, что украинец уже выехал из Польши, процедура может быть завершена формально. В случае принятия решения информация о запрете будет внесена в пограничные системы, что сделает невозможным повторный въезд не только в Польшу, но и в другие государства Шенгенской зоны.

Напомним, что скандал получил широкую огласку после появления видео, на котором спорткар движется по территории у озера Морское Око – одной из самых известных природных достопримечательностей Польши. Въезд частного транспорта в эту зону строго запрещен из-за природоохранного статуса территории.

Справочно. Морское Око – самое большое и самое известное горное озеро в польских Татрах, расположено на высоте 1395 метров в Татранском национальном парке. Оно известно кристально чистой бирюзовой водой и видами на горные вершины, в частности Мних и Рысы. Добраться можно из города Закопане до парковки Паленица Бяльчанская, откуда к озеру ведет пешеходная дорога длиной около 8 – 9 километров (примерно 2 – 2,5 часа ходьбы). Также доступны конные подводы.

Андрей Гаврилов объяснил, что не знал о том, что нарушает закон. По его словам, когда он понял, что нарушил правила, сделал фото и сразу поехал, после чего его остановила полиция и выписала штраф.

После инцидента история получила огласку в польских медиа и вызвала возмущение общества, поскольку штраф в 100 злотых назвали слишком мягким, ведь обычно это штраф в не менее 5000 злотых. Впоследствии польские власти инициировали более жесткие меры – блогеру запретили въезд в страну на 5 лет.