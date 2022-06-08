Андрей Гута перевел со счетов агрохолдинга "Мрия" около 100 миллионов долларов

Благодаря мошенническим схемам исполнительный директор Андрей Гута вывел со счетов агрохолдинга "Мрия" 220 миллионов долларов. Кредиторы судятся с банковскими учреждениями, причастными к мошенническим схемам.

Один из крупнейших агрохолдингов Украины "Мрия" обанкротился после того, как его владельцы, а именно Андрей Гута, вывел со счетов предприятия крупные суммы денег. Технический дефолт агрохолдинга "Мрия" был объявлен в 2014 году, а долги компании составили 1,3 миллиарда долларов.

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Совершать мошеннические действия исполнительному директору "Мечты" Андрею Гуте помогли в Credit Suisse и Bank of Cyprus, через счета в которых средства переводились в подставные оффшорные фирмы, подконтрольные мошеннику.

Впоследствии часть украденных денег была использована Гутой для приобретения элитной недвижимости в Европе. Эти факты были обнародованы в недавнем расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), проведенного по заказу команды ликвидаторов "Мечты". Среди прочего оно показало, что в период с октября 2011 по декабрь 2013 компания под руководством Андрея Гуты заплатила более 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний.

Суммарно эти "прокладки" владели только активами в 12 тысяч долларов. Как отмечают расследователи OCCRP, "Мрия" перечислила средства восьми компаниям на Британских Виргинских островах (БВО), каждая из которых владела акциями одной из кипрских фирм. Эти восемь компаний на БВО принадлежали членам семьи Гуты.

Покупка акций на самом деле была фиктивной и просто способом вытащить миллионы из ("Мечты" – ред.),

– говорится в письме ликвидаторов "Мечты" Криса Якодеса и Андри Антониу кредиторам.

Банк Credit Suisse, в котором организаторы схемы также открыли 13 других корпоративных и 3 личных счета, вероятно способствовал выведению средств агрохолдинга. OCCRP ссылается на арбитражный документ, прямо обвиняющий Credit Suisse в игнорировании "красных флажков" швейцарского законодательства об отмывании денег. Кроме того, согласно судебным документам львиная доля денег, остававшихся на корпоративном счете "Мечты" в Credit Suisse, впоследствии поступила на счета Bank of Cyprus.

Было мошенничество со стороны компании. Банки должны были задавать вопросы,

– говорит Тон Галс, бывший финдиректор "Мечты", назначенный после дефолта.

По оценке Галса, из-за мошеннических схем Гута мог вытащить из "Мечты" около 220 миллионов долларов, из которых 100 миллионов прошли через Bank of Cyprus, а остальные – через Credit Suisse или другие банки. Отметим, что ликвидаторы от имени кредиторов "Мрии" подали судебный иск в частности к Андрею Гуте, требуя компенсацию на сумму более 100 миллионов долларов. Кроме того, ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus о возмещении ущерба в размере более 48,5 миллионов долларов, ссылаясь на "нарушение банком законных обязанностей".

Напомним, что в 2019 году на Кипре были изданы европейские ордера на арест Андрея Гуты. В 2020 году было выдано международное "Красное сообщение" – запрос в правоохранительные органы во всем мире с просьбой найти и временно арестовать Андрея Гуту.