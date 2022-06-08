Один з найбільших агрохолдингів України "Мрія" збанкрутував після того, як його власники, а саме Андрій Гута, вивів з рахунків підприємства значні суми грошей. Технічний дефолт агрохолдингу "Мрія" було оголошено у 2014 році, а борги компанії сягнули 1,3 мільярда доларів.

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Здійснювати шахрайські дії виконавчому директору "Мрії" Андрію Гуті допомогли в Credit Suisse та Bank of Cyprus, через рахунки в яких кошти переводилися у підставні офшорні фірми, підконтрольні шахраю.

Згодом частина вкрадених грошей була використана Гутою на придбання елітної нерухомості в Європі. Ці факти було оприлюднено у нещодавньому розслідуванні міжнародного Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), яке було проведене на замовлення команди ліквідаторів "Мрії". Серед іншого воно показало, що в період з жовтня 2011 року по грудень 2013 року компанія під керівництвом Андрія Гути заплатила понад 100 мільйонів доларів за акції восьми кіпрських компаній.

Сумарно ці "прокладки" володіли лише активами на 12 тисяч доларів. Як зазначають розслідувачі OCCRP, "Мрія" перерахувала кошти восьми компаніям на Британських Віргінських островах (БВО), кожна з яких володіла акціями однієї з кіпрських фірм. Ці вісім компаній на БВО належали членам родини Гути.

Купівля акцій насправді була фіктивною і просто способом витягнути мільйони з ("Мрії" – ред.),

– йдеться у листі ліквідаторів "Мрії" Кріса Якодеса і Андрі Антоніу до кредиторів.

Банк Credit Suisse, в якому організатори схеми також відкрили 13 інших корпоративних і 3 особисті рахунки, ймовірно сприяв виведенню коштів агрохолдингу. OCCRP посилається на арбітражний документ, який прямо звинувачує Credit Suisse в ігноруванні "червоних прапорців" швейцарського законодавства про відмивання грошей. Крім того, згідно з судовими документами левова частка грошей, які залишалися на корпоративному рахунку "Мрії" в Credit Suisse, згодом надійшла на рахунки Bank of Cyprus.

Було шахрайство з боку компанії. Банки повинні були задавати питання,

– каже Тон Галс, колишній фіндиректор "Мрії", призначений після дефолту.

За оцінкою Галса, через шахрайські схеми Гута міг витягнути із "Мрії" близько 220 мільйонів доларів, з яких 100 мільйонів пройшли через Bank of Cyprus, а решта – через Credit Suisse чи інші банки. Зазначимо, що наразі ліквідатори від імені кредиторів "Мрії" подали судовий позов зокрема до Андрія Гути, вимагаючи компенсацію на суму понад 100 мільйонів доларів. Крім того, ліквідатори подали позов проти Bank of Cyprus про відшкодування збитків у розмірі понад 48,5 мільйонів доларів, посилаючись на "порушення банком законних обов’язків".

Нагадаємо, що у 2019 році на Кіпрі були видані європейські ордери на арешт Андрія Гути. У 2020 році було видано міжнародне "Червоне повідомлення" – запит до правоохоронних органів у всьому світі з проханням знайти й тимчасово заарештувати Андрія Гуту.