О потере сообщила Гайворонский городской совет. Последний бой Андрей встретил возле Роботино.

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Что известно об Андрее Яровом

Военный родился 8 апреля 1984 года в многодетной семье. После окончания школы его призвали на срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины.

В 2014 – 2015 годах участвовал в Антитеррористической операции, из-за ранения был уволен в запас.

Андрей Яровой имеет награду Президента Украины "За участие в Антитеррористической операции" и нагрудные знаки "Ветеран войны" и "Участник АТО".



Андрей защищал Украину с начала войны / Фото Гайворонский городской совет

С начала полномасштабного вторжения Андрей вернулся в ВСУ, воевал в составе 117-й бригады в должности старшего оператора второго отделения взвода противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона на Запорожском направлении.

Считали пропавшим без вести

Боец погиб 9 августа 2023 года возле села Работино Запорожской области.