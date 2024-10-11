Про втрату повідомила Гайворонська міська рада. Останній бій Андрій зустрів біля Роботиного.

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Що відомо про Андрія Ярового

Військовий народився 8 квітня 1984 року в багатодітній родині. Після закінчення школи його призвали на строкову службу до лав Збройних сил України.

У 2014 – 2015 роках брав участь в Антитерористичній операції, через поранення був звільнили в запас.

Андрій Яровий має відзнаку Президента України "За Участь в Антитерористичній операції" та нагрудні знаки "Ветеран війни" й "Учасник АТО".



Андрій захищав Україну з початку війни / Фото Гайворонська міська рада

З початку повномасштабного вторгнення Андрій повернувся до ЗСУ, воював у складі 117-ої бригади на посаді старшого оператора другого відділення взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону на Запорізькому напрямку.

Вважали зниклим безвісти

Боєць загинув 9 серпня 2023 року біля села Роботине Запорізької області.