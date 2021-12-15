Андрей Юраш – новый посол Украины в Ватикане
15 декабря 2021 , 11:08Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский назначил послом Украины в Ватикане Андрея Юраша. Он – религиовед, бывший глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта.
Соответствующий указ №654/2021 о назначении Юраша был обнародован на сайте главы государства.
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Юраш – новый посол Украины в Ватикане
Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане,
– говорится в документе.
Напомним, ранее временным поверенным в делах Украины при Святом Престоле (Ватикан) был Сергей Кульчицкий.
Краткая биография Андрея Юраша
- Юраш – украинский религиовед, политолог, эксперт по государственно-церковным отношениям, социологии и географии религии.
- Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
- В 2014-2020 годах был директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.
- Кроме того, он отец Святослава Юраша – народного депутата от "Слуги народа".
Предварительные назначения Зеленским послов
Президент 13 декабря подписал указ о назначении послов Украины сразу в нескольких странах.
- В Сербии послом стал Владимир Толкач – бывший глава украинской дипломатической миссии в Кувейте.
- Послом в Нидерландах был назначен Максим Кононенко. Ранее он был советником-посланником посольства Украины во Франции.
- Ярослав Мельник теперь посол на Мальте. Кроме того, по совместительству он является послом в Италии.
- Послом во Вьетнаме стал Александр Гаман.
- Госпожу посла Украины в Сингапуре Екатерину Зеленко назначили послом в Брунее Даруссалами по совместительству.