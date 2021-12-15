Андрей Юраш – новый посол Украины в Ватикане

Владимир Зеленский назначил послом Украины в Ватикане Андрея Юраша. Он – религиовед, бывший глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта.

Соответствующий указ №654/2021 о назначении Юраша был обнародован на сайте главы государства.

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Юраш – новый посол Украины в Ватикане

Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане,

– говорится в документе.

Напомним, ранее временным поверенным в делах Украины при Святом Престоле (Ватикан) был Сергей Кульчицкий.

Краткая биография Андрея Юраша

Юраш – украинский религиовед, политолог, эксперт по государственно-церковным отношениям, социологии и географии религии.

Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

В 2014-2020 годах был директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.

Кроме того, он отец Святослава Юраша – народного депутата от "Слуги народа".

Предварительные назначения Зеленским послов

Президент 13 декабря подписал указ о назначении послов Украины сразу в нескольких странах.