Андрей Юраш – новый посол Украины в Ватикане

15 декабря 2021 , 11:08
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский назначил послом Украины в Ватикане Андрея Юраша. Он – религиовед, бывший глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта.

Соответствующий указ №654/2021 о назначении Юраша был обнародован на сайте главы государства.

Читайте также Глава УГКЦ сообщил о намерении Папы Римского посетить Украину

Юраш – новый посол Украины в Ватикане

Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане,
– говорится в документе.

Напомним, ранее временным поверенным в делах Украины при Святом Престоле (Ватикан) был Сергей Кульчицкий.

Краткая биография Андрея Юраша

  • Юраш – украинский религиовед, политолог, эксперт по государственно-церковным отношениям, социологии и географии религии.
  • Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
  • В 2014-2020 годах был директором департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.
  • Кроме того, он отец Святослава Юраша – народного депутата от "Слуги народа".

Предварительные назначения Зеленским послов

Президент 13 декабря подписал указ о назначении послов Украины сразу в нескольких странах.

  • В Сербии послом стал Владимир Толкач – бывший глава украинской дипломатической миссии в Кувейте.
  • Послом в Нидерландах был назначен Максим Кононенко. Ранее он был советником-посланником посольства Украины во Франции.
  • Ярослав Мельник теперь посол на Мальте. Кроме того, по совместительству он является послом в Италии.
  • Послом во Вьетнаме стал Александр Гаман.
  • Госпожу посла Украины в Сингапуре Екатерину Зеленко назначили послом в Брунее Даруссалами по совместительству.
Автор: Наталія Пристанська