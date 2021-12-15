Відповідний указ №654/2021 про призначення Юраша оприлюднили на сайті глави держави.

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Юраш – новий посол України у Ватикані

Призначити Юраша Андрія Васильовича надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані,

– йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше тимчасовим повіреним у справах України при Святому Престолі (Ватикан) був Сергій Кульчицький.

Коротка біографія Андрія Юраша

Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії.

Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

У 2014 – 2020 роках був директором департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України.

Крім того, він є батьком Святослава Юраша – народного депутата від "Слуги народу".

Попередні призначення Зеленським послів

Президент 13 грудня підписав указ про призначення послів України одразу в кількох країнах.