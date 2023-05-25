Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал это событие в эфире телемарафона. Он, в частности, подтвердил, что это свежее видео.
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Движение сопротивления в России набирает обороты
Можем точно констатировать тот факт, что сопротивление на России набирает обороты. И, если говорить о последних событиях на Белгородщине, то да, определенная часть представителей РДК и легиона остаются на территории России и, собственно, продолжают борьбу,
– сказал Юсов.
Он также подчеркнул, что география русского движения сопротивления расширяется, а масштабы растут.
По словам представителя разведки, последние события в Белгородской области стали самым массовым вооруженным сопротивлением режиму Путина.
"Это важно и хорошо, что на территории РФ есть люди, которые готовы бороться за будущее собственных людей и бороться с диктатором, который оккупировал не только часть Украины, но также провел внутреннюю оккупацию самой России", – подчеркнул Юсов.
"Освобождение" Белгородщины: главное
- Два дня спустя после начала операции бойцы РДК и легиона "Свобода России" вышли из Белгородщины. Они сообщили журналистам о собственных потерях и похвастались боевыми трофеями.
- Добавим, что командир РДК Денис с позывным "Уайт Рекс" подчеркнул, что "освобождение" российских областей – это исключительно инициатива россиян. По его словам, Украина координировала действия с ними исключительно в госграницу. Все, что произошло за пределами Украины – решение партизан.
- Командир РДК также отметил, что им удалось освободить свыше 42 квадратных километров территории России.