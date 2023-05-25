Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал это событие в эфире телемарафона. Он, в частности, подтвердил, что это свежее видео.

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Движение сопротивления в России набирает обороты

Можем точно констатировать тот факт, что сопротивление на России набирает обороты. И, если говорить о последних событиях на Белгородщине, то да, определенная часть представителей РДК и легиона остаются на территории России и, собственно, продолжают борьбу,

– сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что география русского движения сопротивления расширяется, а масштабы растут.

По словам представителя разведки, последние события в Белгородской области стали самым массовым вооруженным сопротивлением режиму Путина.

"Это важно и хорошо, что на территории РФ есть люди, которые готовы бороться за будущее собственных людей и бороться с диктатором, который оккупировал не только часть Украины, но также провел внутреннюю оккупацию самой России", – подчеркнул Юсов.

"Освобождение" Белгородщины: главное