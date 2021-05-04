Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прокомментировал позицию нынешнего главы компании относительно России. В частности, он считает, что вероятный иск против "Газпрома" приведет к нарушению мирового соглашения 2019 года.

Свою позицию бывший глава "Нафтогаза" выразил в интервью. Он также добавил, что амбициозные планы в отношении России могут привести к разрыву транзитного контракта.

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Коболев о позиции Витренко относительно России

"Я с большим интересом хочу увидеть, как господин Витренко выполнит эти амбициозные планы, о которых он говорил нам (речь идет о более жесткой позиции в отношении "Газпрома" – 24 канал)", – рассказал Коболев.

Он объясняет, что согласно юридическому анализу, который Витренко получил, работая в "Нафтогазе", от норвежских юристов, с помощью которых компания выиграла Стокгольмский арбитраж (то есть их точно нельзя подозревать в некомпетентности), подача такого иска против "Газпрома" с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое "Нафтогаз" заключил в декабре 2019 года с "Газпромом".

Напомню, на основании этого соглашения мы получили 2,9 миллиарда долларов, которые мы выиграли у "Газпрома". И господин Витренко, как подписант этого соглашения со стороны "Нафтогаза", которому мы дали доверенность и возможность довести это дело до конца, прекрасно об этом знает,

– утверждает бывший глава "Нафтогаза".

Андрей Коболев отметил, что ему было бы интересно посмотреть, сможет ли он хотя бы подать этот иск и какие будут последствия, и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому русские нам платят Ship-or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита — ИФ)".

К тому же бизнесмен говорит, что ему интересно, когда азиатский газ появится в Украине.

"Мы считаем, что подача такого иска с большой вероятностью может привести к нарушению мирового соглашения 2019 года. А частью всего пакета договоренностей в частности было и новое соглашение на транзит. Вот чем мы рискуем", – подытожил Андрей Коболев.

Что ранее заявил Юрий Витренко

В конце апреля новоназначенный глава "Нафтогаза" заявил, что будет продолжать давление на российский "Газпром". Он в частности хочет узнать, почему работники "Нафтогаза" на протяжении более года не оказывали влияния на российскую компанию. Несмотря на то, что по новому контракту Украина имеет такие возможности.

Один из элементов, на котором настаивала Украина и чего достигла в переговорах с Россией – это новый контракт, заключенный по европейским нормам. Он в частности предусматривает возможность обращения в международный арбитраж.

По словам нового главы, будет использовать все юридические возможности, чтобы давить на "Газпром".

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