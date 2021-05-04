Колишній голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв прокоментував позицію нинішнього очільника компанії щодо Росії. Зокрема, він вважає, що ймовірний позов проти "Газпрому" призведе до порушення мирової угоди 2019 року.

Свою позицію колишній голова "Нафтогазу" висловив у інтерв'ю. Він також додав, що амбітні плани щодо Росії можуть призвести до розриву транзитного контракту.

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Коболєв про позицію Вітренка щодо Росії

"Я з великою цікавістю хочу побачити, як пан Вітренко виконає ці амбітні плани, про які він говорив нам (мовиться про жорсткішу позицію щодо "Газпрому" – 24 канал)". – розповів Коболєв.

Він пояснює, що згідно з юридичним аналізом, який Вітренко отримав, працюючи в "Нафтогазі", від норвезьких юристів, за допомогою яких компанія виграла Стокгольмський арбітраж (тобто їх точно не можна підозрювати в некомпетентності), подача такого позову проти "Газпрому" з великою ймовірністю призведе до порушення мирової угоди, яку "Нафтогаз" уклав у грудні 2019 року з "Газпромом".

Нагадаю, на підставі цієї угоди ми отримали 2,9 мільярда доларів, які ми виграли у "Газпрому". І пан Вітренко, як підписант цієї угоди з боку "Нафтогазу", якому ми дали довіреність і можливість довести цю справу до кінця, чудово про це знає,

– стверджує колишній очільник "Нафтогазу".

Андрій Коболєв зауважив, що йому було б "цікаво подивитися, чи зможе він хоча б подати цей позов і які будуть наслідки, і чи не призведуть ці наслідки до розриву транзитного контракту, за яким росіяни нам наразі сплачують Ship-or-pay (фіксовану оплату незалежно від фактичних обсягів транзиту — ІФ)".

До того ж бізнесмен каже, що йому цікаво, коли азійський газ з'явиться в Україні.

"Ми вважаємо, що подача такого позову з великою ймовірністю може призвести до порушення мирової угоди 2019 року. А частиною всього пакету домовленостей зокрема була і нова угода на транзит. Ось чим ми ризикуємо", – підсумував Андрій Коболєв.

Що раніше заявив Юрій Вітренко

Наприкінці квітня новопризначений голова "Нафтогазу" заявив, що буде продовжувати тиск на російський "Газпром". Він зокрема хоче дізнатися, чому працівники "Нафтогазу" впродовж понад року не чинили впливу на російську компанію. Зважаючи на те, що за новим контрактом, Україна має такі можливості.

Один з елементів, на якому наполягала Україна і чого досягла у переговорах з Росією – це новий контракт, що укладений за європейськими нормами. Він зокрема передбачає можливість звертання до міжнародного арбітражу.

За словами нового очільника, використовуватиме усі юридичні можливості, щоб тиснути на "Газпром".

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