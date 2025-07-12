Андрея Коломийца после 10 лет в колонии доставили в ТЦК: правозащитники объяснили ситуацию

Политзаключенного Андрея Коломийца, который только что вернулся в Украину после многолетнего заключения в России, пригласили в ТЦК для внесения данных. Военные говорят, что принуждения не было, а Коломиец имеет законное право на отсрочку от мобилизации.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на председателя правления Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник. Андрей Коломиец, который провел 10 лет в российской колонии, после возвращения в Украину сразу попал в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Читайте также После 10 лет в российской тюрьме в Украину вернули политзаключенного Андрея Коломийца, – МИД

Политзаключенного Кремля Коломийца пригласили в ТЦК после возвращения

Ольга Скрипник отметила, что Коломиец имеет документы, подтверждающие его заключение из-за российской агрессии, а это дает ему право на отсрочку от мобилизации.

Впоследствии уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова сообщила, что Коломийца отпустили после проверки документов.

В ОК "Юг" официально подтвердили, что его пригласили в Белгород-Днестровский ТЦК для внесения данных в электронную систему учета. Там подчеркнули: принуждения или давления на Коломийца не было, а все действия происходили в рамках закона. После процедуры он продолжил поездку.

Напомним, Андрея Коломийца задержали в 2015 году, обвинив в якобы хранении наркотиков и "покушении" на силовиков "Беркута" во время Майдана. Правозащитники считают дело политически мотивированным, а сам Коломиец заявлял о пытках и подброшенных доказательствах.

В июне 2016-го его приговорили к 10 годам колонии строгого режима в оккупированном Крыму. В январе 2025-го мужчина вышел на свободу, однако долго не мог вернуться в Украину из-за отсутствия документов. Благодаря усилиям украинских консулов это стало возможным только сейчас.

Также стоит добавить, что в декабре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует право на отсрочку от мобилизации гражданским, побывавшим в плену. Коломиец подпадает под эти нормы и может быть призван в армию только по собственному желанию.