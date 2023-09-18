О смерти Андрея Кондрашкина вражеским СМИ сообщил коллаборант Александр Ходаковский. Это тот самый бывший сотрудник СБУ, перешедший на сторону противника и командовавший боевиками.

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Что известно о "Дунае"

Кондрашкин на момент ликвидации имел звание полковника и командовал 31-й бригадой ВДВ страны-агрессорки. Известно, что он окончил школу и военное училище, а также учился в академии имени Фрунзе в Москве.

"Дунай" служил в Рязани, Туле, Иванове. В 2015 году его назначили командовать 108-м десантно-штурмовым полком в Новороссийске. До полномасштабной российско-украинской войны этот россиянин был командиром соединения 56-й отдельной Донской казацкой десантно-штурмовой бригады.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский предположил, что ликвидация этого оккупанта может свидетельствовать об удачном прилете.

Гибель командира такого уровня означает, что в очередной раз метко поражен командный пункт в тылу у российских оккупантов,

– написал он.

Что известно о 31 бригаде ВДВ России

Десантники 31 ОДШБр (военная часть 73612, Ульяновск) в 2014 году принимали участие в оккупации Крыма. Так, эти российские солдаты переоделись в форму украинского "Беркута" и штурмовали Крымский парламент. Также захватчики участвовали в войне на Донбассе.

После полномасштабного вторжения России в Украину 31 бригада находилась в Буче, Ирпене, Дымере, Гостомеле и Бородянке. Казанский заявил, что эти оккупанты принимали участие в битве за Гостомель в 2022 году.

Недавно погиб еще один российский командир