О возможном назначении бывшего генпрокурора послом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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Костин может стать послом в Нидерландах
Вечером 13 декабря Железняк написал, что информация о Костине – правда. Нардеп отметил, что бывший генпрокурор поедет в Нидерланды.
Кстати, о том, что Андрея Костина планируют назначить послом в Нидерландах, также сообщало Суспільне со ссылкой на источники в команде президента.
"Что касается должности генерального прокурора, то решение о преемнике Костина еще не принято, но готовится", – сказал собеседник.
Заметим, 22 октября Костин подал в отставку. Заявил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства по фальшивых инвалидностях должностных лиц. Также констатировал, что "много позорных фактов" злоупотреблений установили и в системе органов прокуратуры Украины.
Добавим, 31 октября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Костина с должности генерального прокурора.