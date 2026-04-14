Об этом напомнил военный Кирилл Сазонов и показал видео о тех событиях 12-летней давности.

Двенадцать лет назад Украину облетели кадры героического сопротивления в Горловке. Завезенные из России военные при поддержке местных алкашей штурмуют отделение милиции. Тогдашний руководитель Андрей Крищенко срывает с крыши триколор, вместе с несколькими коллегами отстреливается от террористов, не давая им захватить оружие,

– вспоминает Кирилл Сазонов, блогер и действующий военнослужащий.

Первые попытки взять здание штурмом верные Украине милиционеры во главе с Крищенко отбивали с 12 апреля. Под вечер 14 апреля, когда часть личного состава управления МВД изменила присяге, здание таки захватили. С того дня в городе началась российская оккупация, а в Украине – Антитеррористическая операция.

"Окровавленный Крищенко едва отбился от взбешенной толпы. Когда в других городах на Востоке менты едва ли не полным составом переходили на сторону врага, он стал народным героем, защитником украинского флага", – напомнил Сазонов.

Бои на Горловском направлении шли ориентировочно до 2024 года. От линии фронта Горловку отделяют около 20 километров. "Город-герой ДНР" опустошен и разграблен. Ни один из сепаратистов, которые помогали захватить Горловку, в городе не задержался: Россия их использовала и выбросила на свалку, обнулила на фронте, закатывала в подвалах.

А Крищенко впоследствии стал заместителем мэра Киева Виталия Кличко и мобилизовался в армию. Сейчас он – заместитель командира 4-й бригады НГУ "Рубеж" и воюет неподалеку Горловки.

"Он не исчез из этой истории где-то в кабинетах. Воюет неподалеку Горловки, на Добропольском направлении. По сути вернулся туда, где все начиналось, но уже в другой роли и с другим опытом. На фоне ежедневных трагедий весна 2014 – уже история. Но ее важно знать. Рано или поздно она все расставляет по местам", – написал Сазонов.