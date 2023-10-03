Умер зять Степана Бандеры: Андрей Куцан ушел из жизни в Германии

В Германии ушел из жизни Андрей Куцан, который был зятем Степана Бандеры. Он был женат на Наталье Бандере и лично знал проводника ОУН.

О смерти Андрея Куцана стало известно 3 октября. О ней в своих соцсетях сообщил иеромонах Украинской греко-католической церкви Юрий Бойко.

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Что рассказал церковник

Бойко заявил, что Куцан скончался в Мюнхене во вторник, 3 октября. О смерти зятя Степана Бандеры иеромонах узнал от его второй жены Иванны Куцан. Представитель УГКЦ назвал Куцана своим большим другом и советчиком. Бойко описал его как исторического, скромного и чрезвычайно одаренного человека.

Что известно о Куцане

Андрей Куцан родился в Тернопольской области в селе Микулинцы Теребовлянского района. В Германию он попал вместе с семьей в 11-летнем возрасте во время Второй мировой войны. После ее окончания Куцан вступил в ОУН в Мюнхене, а затем стал проводником куреня.

В 1957 – 1960 годах Куцан жил в Мадриде, где получил знания в области экономики. Затем он переехал в Рим, чтобы изучить богословие и получить бакалавра. Позже в Инсбруке Куцан завершил изучение теологии. Он стал зятем Степана Бандеры в 1970 году, когда женился на Наталье Бандере. У супругов родилось двое детей.

Как украинцы относятся к Бандере

Киевский международный институт социологии в 2023 году провел опрос. Выяснилось, что около 80% украинцев интересуются историей своего государства, а у 1% прошлое Украины не вызывает никакого интереса.

В ходе опроса 83% респондентов заявили о положительном отношении к Степану Бандере. 11% отрицательно воспринимают эту историческую фигуру.

Также социологи установили, какое количество людей изменило свои взгляды после полномасштабного вторжения России в Украину. 68% респондентов заявили, что их отношение к истории Украины изменилось после событий 24 февраля 2022, а на 29% респондентов война в этом смысле никак не повлияла.

, ранее Андрей Куцан заявлял о своем личном знакомстве со Степаном Бандерой. Хотя общение длилось всего полчаса, проводник украинских националистов произвел на тогда еще молодого студента колоссальное впечатление. Он назвал Степана Бандеру добрым, скромным и мужественным человеком.