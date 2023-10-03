Про смерть Андрія Куцана стало відомо 3 жовтня. Про неї у своїх соцмережах повідомив ієромонах Української греко-католицької церкви Юрій Бойко.

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Що розповів церковник

Бойко заявив, що Куцан помер у Мюнхені у вівторок, 3 жовтня. Про смерть зятя Степана Бандери ієромонах дізнався від його другої дружини Іванни Куцан. Представник УГКЦ назвав Куцана своїм великим приятелем і порадником. Бойко описав його як історичну, скромну та надзвичайно обдаровану людину.

Що відомо про Куцана

Андрій Куцан народився на Тернопільщині у селі Микулинці Теребовлянського району. До Німеччини він потрапив разом із сім'єю в 11-річному віці під час Другої світової війни. Після її закінчення Куцан вступив до ОУН у Мюнхені, потім став провідником куреня.

У 1957 – 1960 роках Куцан жив у Мадриді, де він здобув знання в області економіки. Потім він переїхав до Риму, щоб вивчити богослов'я та отримати бакалавра. Пізніше в Інсбруку Куцан завершив вивчати теологію. Він став зятем Степана Бандери у 1970 році, коли одружився з Наталією Бандерою. У подружжя народилося двоє дітей.

До слова, раніше Андрій Куцан заявляв про своє особисте знайомство зі Степаном Бандерою. Хоч спілкування тривало лише пів години, провідник українських націоналістів справив на тоді ще молодого студента колосальне враження. Він назвав Степана Бандеру доброю, скромною та мужньою людиною.

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