Про смерть Андрія Куцана стало відомо 3 жовтня. Про неї у своїх соцмережах повідомив ієромонах Української греко-католицької церкви Юрій Бойко.
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Що розповів церковник
Бойко заявив, що Куцан помер у Мюнхені у вівторок, 3 жовтня. Про смерть зятя Степана Бандери ієромонах дізнався від його другої дружини Іванни Куцан. Представник УГКЦ назвав Куцана своїм великим приятелем і порадником. Бойко описав його як історичну, скромну та надзвичайно обдаровану людину.
Що відомо про Куцана
Андрій Куцан народився на Тернопільщині у селі Микулинці Теребовлянського району. До Німеччини він потрапив разом із сім'єю в 11-річному віці під час Другої світової війни. Після її закінчення Куцан вступив до ОУН у Мюнхені, потім став провідником куреня.
У 1957 – 1960 роках Куцан жив у Мадриді, де він здобув знання в області економіки. Потім він переїхав до Риму, щоб вивчити богослов'я та отримати бакалавра. Пізніше в Інсбруку Куцан завершив вивчати теологію. Він став зятем Степана Бандери у 1970 році, коли одружився з Наталією Бандерою. У подружжя народилося двоє дітей.
Як українці ставляться до Бандери
- Київський міжнародний інститут соціології у 2023 році провів опитування. З'ясувалося, що близько 80% українців цікавляться історією своєї держави, а в 1% минуле України не викликає жодного інтересу.
- Під час опитування 83% респондентів заявили про позитивне ставлення до Степана Бандери. 11% негативно сприймають цю історичну постать.
- Також соціологи встановили, яка кількість людей змінила свої погляди після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 68% респондентів заявили, що їхнє ставлення до історії України змінилося після подій 24 лютого 2022 року, а на 29% респондентів війна в цьому сенсі ніяк не вплинула.