Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лиховия и Анастасию Федченко.

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Что известно о гибели Андрея Кузьменко

После новости о гибели Андрея Кузьменко его жена, журналистка и военный корреспондент "Новинарни", Анастасия Федченко опубликовала щемящий пост.

Я называла тебя любовью всей моей жизни. И так и есть. Мой лучший друг, защитник, моя опора. Отец нашего ребенка. Люблю тебя и всегда буду любить. В каком бы измерении ты ни был. Андрея не стало. И моего сердца не стало,

– написала она.

Женщина добавила, что хочет просто заснуть и проснуться с пониманием того, что "это все страшный сон", а муж приедет на роды.

Андрей Кузьменко с его женой / фото Анастасии Федченко

Кроме этого, на смерть коллеги отреагировал основатель "Новинарни" Дмитрий Лиховий.

Сегодня ночью наша Мирослава родила сына Марка. Мы так радовались. Но через несколько часов после этого "Новинарня" и все мы понесли невосполнимую потерю. Погиб муж Анастасии Федченко Андрей Кузьменко – офицер-морпех, ее любовь, надежда и опора, отец Настиного будущего ребенка, который родится совсем скоро,

– указал он.

Лиховой добавил, что Андрей уже также стал членом нашей редакционной команды.