Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Лиховія та Анастасію Федченко.

Дивіться також Мир за 24 години, Третя світова і війна "Осі зла": яким буде 2025 для світу та що приніс 2024

Що відомо про загибель Андрія Кузьменка

Після новини про загибель Андрія Кузьменка його дружина, журналістка та військова кореспондентка "Новинарні", Анастасія Федченко опублікувала щемливий пост.

Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе й завжди любитиму. В якому вимірі ти би не був. Андрія не стало. І мого серця не стало,

– написала вона.

Жінка додала, що хоче просто заснути та прокинутися з розумінням того, що "це все страшний сон", а чоловік приїде на пологи.

Андрій Кузьменко з його дружиною / фото Анастасії Федченко

Окрім цього, на смерть колеги відреагував засновник "Новинарні" Дмитро Лиховій.

Сьогодні вночі наша Мирослава народила сина Марка. Ми так раділи. Але за кілька годин після того "Новинарня" і всі ми зазнали непоправної втрати. Загинув чоловік Анастасії Федченко Андрій Кузьменко – офіцер-морпіх, її кохання, надія й опора, батько Настиної майбутньої дитини, яка народиться зовсім скоро,

– вказав він.

Лиховій додав, що Андрій уже також став членом нашої редакційної команди.