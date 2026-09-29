Как отмечают САП и НАБУ, речь идет о бывшем судье Бабушкинского районного суда Днепра Андрее Леонове. Детективы установили его местонахождение после длительных поисков.

Как маскировался экс-судья

Осужденный Леонов более трех лет избегал наказания благодаря конспирации. Он передвигался исключительно по малолюдным маршрутам, постоянно менял средства связи и ездил на автомобилях с поддельными номерами. Также бывший судья иногда надевал форму сотрудника Национальной полиции.

В настоящее время фигурант уже доставлен в следственный изолятор.

История с наказанием началась еще в мае 2018 года, когда чиновника поймали на вымогательстве 30 тысяч долларов.

За деньги он обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим и вынести по делу о рейдерстве и подделке документов приговор без лишения свободы,

– напомнили в НАБУ.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Леонова виновным и приговорил его к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества, а также запретил занимать должность судьи в течение трех лет.

Однако на оглашение приговора фигурант не явился, поэтому летом того же года его объявили в розыск. Пока беглец скрывался, 15 сентября 2026 года Верховный Суд окончательно оставил приговор в силе.

Напомним, антикоррупционные органы сообщили о подозрениях в адрес должностного лица Госпограничной службы и владельца частной компании. Дело касается вымогательства 1 миллиона долларов у производителя дронов, чтобы беспрепятственно заключить договор и принять технику.