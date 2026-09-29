Переодевался в полицейского и скрывался три года: задержан бывший судья Андрей Леонов
Правоохранители нашли и задержали бывшего судью, который годами скрывался от тюремного заключения за коррупцию. Чтобы не оказаться за решеткой, беглец, в частности, носил полицейскую форму.
Как отмечают САП и НАБУ, речь идет о бывшем судье Бабушкинского районного суда Днепра Андрее Леонове. Детективы установили его местонахождение после длительных поисков.
Как маскировался экс-судья
Осужденный Леонов более трех лет избегал наказания благодаря конспирации. Он передвигался исключительно по малолюдным маршрутам, постоянно менял средства связи и ездил на автомобилях с поддельными номерами. Также бывший судья иногда надевал форму сотрудника Национальной полиции.
В настоящее время фигурант уже доставлен в следственный изолятор.
История с наказанием началась еще в мае 2018 года, когда чиновника поймали на вымогательстве 30 тысяч долларов.
За деньги он обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим и вынести по делу о рейдерстве и подделке документов приговор без лишения свободы,
– напомнили в НАБУ.
В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Леонова виновным и приговорил его к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества, а также запретил занимать должность судьи в течение трех лет.
Однако на оглашение приговора фигурант не явился, поэтому летом того же года его объявили в розыск. Пока беглец скрывался, 15 сентября 2026 года Верховный Суд окончательно оставил приговор в силе.
Напомним, антикоррупционные органы сообщили о подозрениях в адрес должностного лица Госпограничной службы и владельца частной компании. Дело касается вымогательства 1 миллиона долларов у производителя дронов, чтобы беспрепятственно заключить договор и принять технику.