Генерал Малиновский был окончательно отстранен от должности командующего ракетными войсками ВСУ, – СМИ

В Вооруженных Силах Украины произошла очередная кадровая перестановка в высшем военном командовании. Чиновник, который долгое время отвечал за направление огневого поражения, окончательно покинул свой пост.

Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на собственные источники в военных кругах.

Что известно об увольнении Малиновского?

Генерал-майор Андрей Малиновский официально сложил с себя полномочия командующего ракетными войсками и артиллерией – заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ. Временно исполнять обязанности руководителя назначен полковник Виталий Мешко, который ранее занимал должность начальника штаба.

Собеседники в военном ведомстве отмечают, что генерал был близок к бывшему главнокомандующему Александру Сырскому, поэтому его увольнение было ожидаемым. Ранее новый главнокомандующий Михаил Драпатый отменил командировку Малиновского в Генеральный штаб, где тот курировал координацию дальних ударов по территории России и лоббировал роль ракетных войск.

После сложения полномочий Андрей Малиновский сдал экзамены в Национальный университет обороны Украины и ожидает зачисления в аспирантуру. Дальнейшая судьба ракетных войск остается под вопросом из-за изменения общей концепции ведения боевых действий и активного развития дронных систем.

Напомним, украинское военное руководство согласовало новый план действий по усилению обороны на ключевых направлениях фронта. В частности, позиции Сил обороны в Донецкой области планируется укрепить благодаря двум обновленным группировкам, командующими которых станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

Кроме того, 19 августа Евгений Хмара официально возглавил министерство обороны Украины. Президент Владимир Зеленский обозначил ключевые задачи для нового министра обороны. Среди приоритетов – усиление противовоздушной обороны и противоракетной защиты, обеспечение потребностей фронта, увеличение производства оружия и подготовка страны к зиме. Особое внимание министр должен уделить изменению подходов к мобилизации, контрактам и ротациям, сделав систему более гуманной и системной.

Отметим, что президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины. На новой должности он, в частности, будет координировать международные договоренности в сфере беспилотных технологий и продолжит работу в дипломатическом направлении, в том числе в переговорах с США. Тем временем должность секретаря СНБО занял Игорь Клименко. По словам президента, Клименко уже доказал свою эффективность во время работы прошлой зимой, помогая обеспечивать устойчивость государства и поддерживать украинцев.