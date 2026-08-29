Про це повідомляє видання hromadske із посиланням на власні джерела у військових колах.

Що відомо про звільнення Маліновського?

Генерал-майор Андрій Маліновський офіційно здав посаду командувача ракетних військ та артилерії – заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. Тимчасово виконувати обов'язки очільника призначено полковника Віталія Мєшка, який раніше обіймав посаду начальника штабу.

Співрозмовники у військовому відомстві зазначають, що генерал був близьким до колишнього головнокомандувача Олександра Сирського, тому його звільнення було очікуваним. Раніше новий головнокомандувач Михайло Драпатий скасував відрядження Маліновського до Генерального штабу, де той опікувався координацією далекобійних ударів по території Росії та лобіював роль ракетних військ.

Після складання повноважень Андрій Маліновський склав іспити до Національного університету оборони України й очікує на зарахування до ад'юнктури. Подальша доля ракетних військ залишається під питанням через зміну загальної концепції ведення бойових дій та активний розвиток дронових систем.

Нагадаємо, українське військове керівництво погодило новий план дій для посилення оборони на ключових напрямках фронту. Зокрема, позиції Сил оборони в Донецькій області планують зміцнити завдяки двом оновленим угрупованням, командувачами яких стануть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.

Крім того, 19 серпня Євген Хмара офіційно очолив оборонне відомство в Україні. Президент Володимир Зеленський окреслив ключові завдання для нового міністра оборони. Серед пріоритетів – посилення протиповітряної оборони та антибалістики, забезпечення потреб фронту, збільшення виробництва зброї та підготовка країни до зими. Окрему увагу міністр має приділити зміні підходів до мобілізації, контрактів і ротацій, зробивши систему більш людяною та системною.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. На новій посаді він, зокрема, координуватиме міжнародні домовленості у сфері безпілотних технологій та продовжить роботу на дипломатичному напрямку, зокрема у переговорах зі США. Тим часом посаду секретаря РНБО обійняв Ігор Клименко. За словами президента, Клименко вже довів свою ефективність під час роботи минулої зими, допомагаючи забезпечувати стійкість держави та підтримувати українців.