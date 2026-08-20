Ззавданнями посадовця будуть перебудова системи оборони, збільшення виробництва зброї та підготовка країни до зими.Про це президент України розповів під час звернення.

Які основні цілі Міноборони?

У четвер, 20 серпня, глава держави підкреслив, що ключовий акцент у діяльності відомства має бути зроблений на посиленні протиповітряної оборони та антибалістиці. Зеленський зазначив, що на тлі постійного російського терору необхідно збільшувати відсоток збиття дронів.

Ще одним важливим завданням для Хмари буде закриття потреб фронту для утримання позицій і проведення активних операцій.

Єдиний спосіб перевірки якості зброї та якості управлінських рішень – "чи допомагає це?". Чи допомагає це захисту наших позицій на фронті та зменшення російського потенціалу вести цю війну. Все, що гарантовано допомагає Україні, допомагає нашим перевагам, допомагає нам перехоплювати стратегічну ініціативу, дуже непросто, тим не менш, все це має отримувати ваше повне сприяння,

– заявив глава держави.

Що ще сказав Зеленський?

Президент наголосив на важливості системної роботи щодо створення "більш людяного" системного підходу щодо питань мобілізації, контрактів та ротацій. Він висловив сподівання, що Сили оборони та МО будуть працювати злагоджено задля втілення плану оборону та подальших операцій проти країни-агресорки.

Окрему увагу глава держави звернув на необхідність завдати Росії відчутних ударів у відповідь та позбавлення агресора можливостей продовжувати війну. Для цього оборонне відомство має тісно співпрацювати з вітчизняними виробниками зброї, розширюючи застосування далекобійних засобів.

Зеленський також відзначив попередній бойовий досвід посадовця у спецпідрозділі Альфа, підкресливши його практичний підхід до виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, у середу 19 серпня, Євген Хмара очолив оборонне відомство України. Раніше посадовець був виконуючим обов'язки міністра оборони.