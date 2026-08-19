Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Що відомо про призначення Хмари?

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів.

Перед голосуванням Хмара підтвердив, що отримав статус цивільної особи та був звільнений із військової служби відповідно до законодавства.

Я стою перед вами як цивільна особа, звільнена відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26, звільнення з військової служби, за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу,

– сказав він у парламенті, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Його кандидатуру раніше вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Перед призначенням Хмара зустрівся з фракцією "Слуга народу", де окреслив ключові напрями майбутньої роботи.

Серед пріоритетів нового міністра – розвиток оборонних технологій та оборонно-промислового комплексу, збереження позитивних напрацювань Міноборони, посилення далекобійних спроможностей і продовження реформ у сфері оборонних закупівель.

Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська, нашими технологічними та асиметричними рішеннями, в першу чергу постійним оновленням та ефективним застосуванням технологій. Ми стерли дистанцію. Для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру,

– сказав Хмара під час складання присяги.

Він наголосив на необхідності посилювати українське військо, розвивати оборонно-промисловий комплекс та завдавати ударів по економічній і військовій інфраструктурі Росії.

"Діяти потрібно швидко. Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості та професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї. Маємо три ключові рівноцінні пріоритети: це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості", – сказав новий очільник Міноборони.

Також Хмара заявляв про намір зберегти частину фахівців нинішньої команди відомства, зокрема тих, хто відповідає за реформу оборонних закупівель.

Нагадаємо, 19 серпня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. За відповідну постанову проголосували 266 народних депутатів.