Під час виступу в парламенті Сибіга назвав ключові завдання дипломатичного відомства.

Рада підтримала призначення Сибіги

Напередодні, 18 серпня, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради його кандидатуру на посаду глави МЗС.

Під час виступу в парламенті Сибіга представив депутатам своє бачення подальшої роботи Міністерства закордонних справ. За його словами, головними завданнями дипломатії залишаються завершення війни, європейська та євроатлантична інтеграція, а також збереження зв'язків світового українства з Україною.

Ми перебуваємо на визначальному етапі війни. Етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Нічого важливішого за закінчення війни немає,

– наголосив він.

Глава МЗС заявив, що дипломатична команда продовжить працювати над консолідацією міжнародної підтримки України, посиленням тиску на Росію та притягненням країни-агресорки до відповідальності.