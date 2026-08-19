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Чого вимагають учасники акцій?

У Львові люди зібралися біля будівлі Львівської обласної військової адміністрації з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Акція відбулася на тлі засідання Верховної Ради, де можуть розглядати питання про зміну керівництва Міністерства оборони. Мітинг у Львові / Фото Суспільне Мітинг також провели в Івано-Франківську. Учасники акції зібралися під будівлею ОВА проти можливого призначення нового очільника Міноборони замість Федорова. Протест в Івано-Франківську / Фото "Галка" Координатор акції Денис Мілевський заявив, що мітинги організували в різних містах, аби депутати Верховної Ради почули позицію протестувальників. Саме сьогодні зранку ми вирішили зібратися. Ми збираємося і в інших містах, і в Києві, і у Львові, щоб Верховна Рада бачила думку народу,

– сказав Мілевський. Івано-Франківськ мітингує на підтримку Федорова: дивіться відео Водночас учасників акцій цікавить не лише кандидатура нового міністра, а й те, чи продовжить він реформи, розпочаті попередньою командою Міноборони. За словами Мілевського, протестувальники очікують публічної комунікації від кандидата на посаду міністра Євгенія Хмари або самого Федорова. У Києві акція відбулася під будівлею Верховної Ради. Учасники вигукували: "Федорова – в МОУ, Хмару – в СБУ". Кияни вийшли під Верховну Раду: дивіться відео

Нагадаємо, ексміністр оборони України Михайло Федоров 18 серпня звернувся до українців із відеозверненням, у якому порушив питання оборони, демократії, корупції та роботи державних інституцій. Він наголосив на важливості повноцінного призначення міністра оборони, оскільки, на його думку, оборонна політика країни не може тривалий час залишатися в режимі тимчасовості.

Водночас Федоров зазначив, що проблеми України не обмежуються лише кадровими рішеннями в одному міністерстві.

Окремо ексміністр порушив питання проведення виборів під час тривалої війни та наголосив на необхідності пошуку законного й безпечного механізму для відновлення повноцінного демократичного процесу. Росія не повинна отримати можливість визначати, коли українці можуть обирати свою владу.

Також Федоров заявив про необхідність системних змін у державному управлінні, зокрема швидшого ухвалення рішень, більшої відповідальності посадовців і прозорої комунікації з суспільством. Корупцію він назвав проявом глибшої кризи управління та наголосив, що під час війни розкрадання державних коштів безпосередньо впливає на обороноздатність країни.