Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно о назначении Хмары?

Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.

Перед голосованием Хмара подтвердил, что получил статус гражданского лица и был уволен с военной службы в соответствии с законодательством.

"Я стою перед вами как гражданское лицо, уволенное в соответствии с законом Украины о воинской обязанности и военной службе, статья 26, "Увольнение с военной службы", в рамках проведения организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава",

– сказал он в парламенте, отвечая на вопросы народных депутатов.

Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Владимир Зеленский. Перед назначением Хмара встретился с фракцией "Слуга народа", где обозначил ключевые направления будущей работы.

Среди приоритетов нового министра – развитие оборонных технологий и оборонно-промышленного комплекса, сохранение позитивных наработок Минобороны, укрепление дальнобойных возможностей и продолжение реформ в сфере оборонных закупок.

Заставить врага пойти на мир можно только силой нашей армии, нашими технологическими и асимметричными решениями, в первую очередь постоянным обновлением и эффективным применением технологий. Мы сократили расстояние. Для объектов, питающих российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири,

– сказал Хмара во время принесения присяги.

Он подчеркнул необходимость укреплять украинскую армию, развивать оборонно-промышленный комплекс и наносить удары по экономической и военной инфраструктуре России.

"Действовать нужно быстро. Преимущество на фронте мы должны завоевывать благодаря изобретательности и профессионализму командиров, подготовке воинов, инновациям и современному оружию. У нас есть три ключевых равнозначных приоритета: это фронт и укрепление войск, люди, развитие оборонной промышленности", – сказал новый глава Минобороны.

Также Хмара заявил о намерении сохранить часть специалистов нынешней команды ведомства, в частности тех, кто отвечает за реформу оборонных закупок.

Напомним, 19 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины. За соответствующее постановление проголосовали 266 народных депутатов.