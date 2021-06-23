Банковский сектор в Украине болен, – Онистрат объяснил, почему не стоит учиться на банкира

Получать высшее образование по специальности банковского дела не является перспективным. Однако, хорошим вариантом остается изучать финансы, как государственные, так и предприятий.

Об этом в эфире программы "Что это было" рассказал украинский бизнесмен Андрей Онистрат. Он отметил, что традиционный банковский сегмент вскоре может потерять свою популярность.

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Бизнесмен о банковской сфере в Украине

По его мнению, абитуриентам не стоит выбирать специальность банкира, потому что банковская система Украины имеет профессиональную болезнь. В частности, не осознает необходимость трансформироваться.

Сейчас банковский сектор является больным. Почему он болен? Потому больна экономика,

– сказал Онистрат.

Однако бизнесмен считает, что банковский сектор в будущем будет существенно трансформироваться в мире, а в Украине как следствие. "То есть финансы – это окей, финансы государственные, предприятия, это хорошая профессия, но явно не банк", – отметил он.

Андрей Онистрат в 2005 году стал кандидатом экономических наук и доцентом кафедры банковского дела Киевского национального экономического университета и кафедры международных финансов.

Андрей Онистрат рассказал о банковском секторе в Украине: смотрите видео