Про це в ефірі програми "Що це було" розповів український бізнесмен Андрій Оністрат. Він наголосив, що традиційний банківський сегмент незабаром може втратити свою популярність.
Актуально Курс гривні до долара: банкір Оністрат дав прогноз до кінця літа 2021 року
Бізнесмен про банківську сферу в Україні
На його думку, абітурієнтам не варто обирати спеціальність банкіра, бо банківська система Україна має професійну хворобу. Зокрема, не усвідомлює необхідність трансформуватись.
Наразі банківський сектор є хворим. Чому він хворий? Бо хвора економіка,
– зауважив Оністрат.
Однак бізнесмен вважає, що банківський сектор у майбутньому буде суттєво трансформуватись в світі, а в Україні як наслідок. "Тобто фінанси – це окей, фінанси державні, підприємства, це гарна професія, але явно не банк", – зазначив він.
Андрій Оністрат розповів про банківський сектор в Україні: дивіться відео