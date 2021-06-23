Про це в ефірі програми "Що це було" розповів український бізнесмен Андрій Оністрат. Він наголосив, що традиційний банківський сегмент незабаром може втратити свою популярність.

Актуально Курс гривні до долара: банкір Оністрат дав прогноз до кінця літа 2021 року

Бізнесмен про банківську сферу в Україні

На його думку, абітурієнтам не варто обирати спеціальність банкіра, бо банківська система Україна має професійну хворобу. Зокрема, не усвідомлює необхідність трансформуватись.

Наразі банківський сектор є хворим. Чому він хворий? Бо хвора економіка,

– зауважив Оністрат.

Однак бізнесмен вважає, що банківський сектор у майбутньому буде суттєво трансформуватись в світі, а в Україні як наслідок. "Тобто фінанси – це окей, фінанси державні, підприємства, це гарна професія, але явно не банк", – зазначив він.

Зверніть увагу! Андрій Оністрат у 2005 році став кандидатом економічних наук та доцентом кафедри банківської справи Київського національного економічного університету та кафедри міжнародних фінансів.

Андрій Оністрат розповів про банківський сектор в Україні: дивіться відео