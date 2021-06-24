Такой порядок событий и переговоров можно считать идеальным. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

Актуально Саммит ЕС с Путиным: какие страны поддерживают инициативу Меркель, а какие – решительно против

Зачем Меркель пригласила Зеленского

Президент Зеленский получил приглашение о приезде от Ангелы Меркель, которая уже завершает свою деятельность на посту канцлера Германии.

Она уже уходит, ей хочется показать себя доброй, хорошей. Мне кажется, у нее комплекс вины, что она просто "сдала" Украину,

– пояснил Пионтковский.

Кроме того, по его мнению, большую роль сыграли экономические интересы немецкого бизнеса. Газ – для них много значит. Теперь Меркель пытается как-то это компенсировать.

В частности речь идет о гарантиях на часть транзита через Украину, финансовых влияниях. "Я бы на месте Зеленского воспитанно на это согласился", – отметил политолог.

К теме Меркель: Евросоюз должен искать прямые контакты с Россией и Путиным

Как будут развиваться отношения Украины и Германии

По словам Пионтковского, единственной серьезной надеждой Украины является победа "Зеленых" на выборах в Германии. Однако, Украине было бы достаточно, если они вошли хотя бы в коалицию.

Справка. Сейчас партия "Зеленых", которая выступает против "Северного потока-2", лидирует среди опрошенных граждан. Кандидатом в канцлеры от этой политсилы является Анналена Бербок.

Политолог отметил, что Зеленскому стоит сосредоточился на том, чтобы объяснить немецким властям природу минских договоренностей.

Андрей Пионтковский об отношениях Украины и Германии: смотрите видео