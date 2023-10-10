СМИ отправили главу НБУ в отставку: что об этом говорит сам Пышный

СМИ заявили, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный якобы написал заявление об увольнении с должности. В то же время он заявил, что эта информация неправдива.

Издание УНН со ссылкой на собственные источники заявило, что Пышный якобы подал в отставку. Однако глава Нацбанка это опроверг.

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СМИ отправили Пышного в отставку

Журналисты сказали, что Андрей Пышный якобы подал в отставку. Мол, об этом им сообщили два проинформированных источника.

Известно также, что официальная причина увольнения, указанная в заявлении, – состояние здоровья. Примечательно, что, по информации источников, заявление Пышный написал, находясь за границей, – в Марокко, куда он на днях отбыл с официальным визитом в составе официальной делегации Украины для участия в Ежегодном собрании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда,

– говорится в сообщении СМИ,

Сам же глава Нацбанка опроверг заявление журналистов на своей странице в фейсбуке.

Глава НБУ заявил, что это "вброс"

Андрей Пышный заявил, что узнал о своей "отставке" во время визита в Марракеш. Он сообщил, что не писал никакого заявления на увольнение и эта информация фейковая.

В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об увольнении с должности Главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами,

– сказал он.

Впоследствии журналисты извинились перед читателями. Они сообщили, что "новость была аннулирована из-за того, что информация не нашла своего подтверждения".

Отметим, что Андрей Пышный уже год находится в должности главы НБУ. Верховная Рада поддержала его назначение 7 октября 2022 года.

Пышный до сих пор находится в Марракеше. Он сообщил, что украинская делегация провела переговоры с топ-менеджментом Международного валютного фонда.