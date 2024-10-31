26-летний Андрей Романюк, известный как "Воробей", погиб на фронте. Об этом сообщила Алина Боднар в своем фейсбуке.

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Что известно о гибели воина

Андрей Романюк был младшим сержантом и командиром отделения ударных беспилотников в составе 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".

Мне вырвали сердце. Наш Андрей. Наш Воробей. Не знаю как мы будем жить дальше. Как теперь без тебя твои девушки – мама и любимая. У нас забрали кислород. Смысл. Опора. Я не могу в это верить,

– пишет Боднар.

Он был активным участником Революции Достоинства. Всего в 15 лет присоединился к протестам на Майдане. Впоследствии в 16 уже стал добровольцем в зоне АТО, а позже – участником полномасштабного вторжения.

Андрей Романюк на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства / Фото из Facebook Andriy Vorobey

В 2023 году Романюк получил ранение, но, несмотря на это, стремился скорее вернуться на фронт. Об этом рассказала защитница Елизавета Жарикова в своем сообщении.

"Андрей ранен. Пытается вырваться из больницы на войну. Говорит: да что там то порванное и пришитое ухо? Ну действительно, разве проблема?" – отмечает Жарикова.

Андрей Романюк во время службы / Фото из Facebook Andriy Vorobey

Она добавляет, что Воробей всегда был надежным другом и старшим товарищем для нее.

Андрей жил войной и борьбой за Украину, умел работать с умом и вдохновением, беречь своих людей. Он подростком пришел на Майдан, потом участвовал в АТО. Во всех жизненных испытаниях был светлым, жертвенным и верным. И положил свою жизнь за свободу и жизнь других,

– говорится в публикации.

1 ноября в Киеве смогут попрощаться с Андреем Романюком в Михайловском соборе и на Майдане Незалежности, а 2 ноября церемония прощания состоится в Виннице.