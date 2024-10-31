26-річний Андрій Романюк, відомий як "Воробєй", загинув на фронті. Про це повідомила Аліна Боднар у своєму фейсбуці.

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Що відомо про загибель воїна

Андрій Романюк був молодшим сержантом і командиром відділення ударних безпілотників у складі 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

Мені вирвали серце. Наш Андрій. Наш Горобчик. Не знаю як ми будемо жити далі. Як тепер без тебе твої дівчата – мама і кохана. У нас забрали кисень. Сенс. Опору. Я не можу в це вірити,

– пише Боднар.

Він був активним учасником Революції Гідності. Всього у 15 років приєднався до протестів на Майдані. Згодом у 16 вже став добровольцем у зоні АТО, а пізніше – учасником повномасштабного вторгнення.

Андрій Романюк на Майдані незалежності під час Революції гідності / Фото з Facebook Andriy Vorobey

У 2023 році Романюк отримав поранення, але, попри це, прагнув швидше повернутися на фронт. Про це розповіла захисинця Єлизавета Жарікова у своєму дописі.

"Андрій поранений. Намагається вирватися з лікарні на війну. Каже: та що там те порване і пришите вухо? Ну справді, хіба проблема?" – зазначає Жарікова.

Андрій Романюк під час служби / Фото з Facebook Andriy Vorobey

Вона додає, що Воробєй завжди був надійним другом і старшим товаришем для неї.

Андрій жив війною і боротьбою за Україну, вмів працювати з розумом і натхненням, берегти своїх людей. Він підлітком прийшов на Майдан, потім брав участь в АТО. В усіх життєвих випробуваннях був світлим, жертовним і вірним. І поклав своє життя за свободу і життя інших,

– йдеться у публікації.

1 листопада у Києві зможуть попрощатися з Андрієм Романюком у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності, а 2 листопада церемонія прощання відбудеться у Вінниці.