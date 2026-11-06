У начальника полиции Киевской области провели обыски по делу "Карфаген": что говорят в НАБУ

Начальник полиции Киевской области Андрей Рубель оказался в поле зрения антикоррупционных органов в рамках масштабного расследования. В НАБУ объяснили, почему к чиновнику пришли с обысками и имеет ли он статус подозреваемого.

Об этом рассказал руководитель отдела детективов НАБУ Александр Абакумов в программе "УП ЧАТ".

У руководителя Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Рубеля провели обыски в рамках операции "Карфаген", однако подозрение ему не предъявляли.

Почему НАБУ провело обыски у Андрея Рубеля?

По словам Абакумова, следственные действия связаны с возможным бездействием в отношении преступлений, совершаемых участниками преступной группировки.

Подозрения ему не предъявляли, но обыски действительно были проведены. Основания те же самые – это действия, которые, по нашему мнению, могли предприниматься для того, чтобы не замечать те преступления, которые совершались,

– пояснил представитель НАБУ.

Он отметил, что в целом в рамках операции "Карфаген" детективы одновременно провели более 70 следственных мероприятий в различных регионах Украины.

Обыски проходили в Нацполиции, СБУ, прокуратуре, судах и пунктах обмена валют, через которые, по версии следствия, участники преступной организации отмывали средства от наркоторговли и мошеннических колл-центров.

Кого из правоохранителей задержали по делу "Карфаген"?

Абакумов сообщил, что детективы задержали двух сотрудников Национальной полиции.

Один из них занимал руководящую должность в Департаменте стратегических расследований. Другой работал в полиции Киевской области и, по данным следствия, был причастен к изготовлению фальшивых евро и организации отхода группы после пыток потерпевших.

По словам детектива, преступная сеть использовала значительные теневые доходы для подкупа правоохранителей разных уровней.

Не всегда нужно подкупать высокопоставленных чиновников, если можно за меньшие деньги купить исполнителей среднего или нижнего звена. А денег у "Химпрома" очень много, они буквально заливали ими украинских чиновников,

– заявил Абакумов.

Он добавил, что в одном из эпизодов представители криминальной среды предлагали 2 миллиона долларов за освобождение чиновника, с которым не смогли договориться.

Отметим, что Андрей Рубель с октября 2022 года по апрель 2026 года возглавлял Департамент стратегических расследований Нацполиции. Впоследствии его назначили руководителем полиции Киевской области.

Что известно об операции "Карфаген"?

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой, по данным следствия, подкупали правоохранителей за прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

В рамках расследования пяти лицам было предъявлено подозрение. Среди фигурантов – должностные лица СБУ, Нацполиции и представители криминальной среды.

Также 5 ноября Высший антикоррупционный суд поместил под стражу без права освобождения под залог Виталия Рыбалко по прозвищу "Боксер". По версии следствия, он причастен к пыткам и деятельности преступной организации.