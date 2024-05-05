Об этом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, отметив, что там находятся, в частности, львовяне. Он добавил, что бойцам привезли помощь.
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"Привезли немножко гостинцев – и таких, что можно поесть, и таких, что можно бить нашего врага. При отсутствии снарядов, дроны – это то, что реально помогает спасать наших ребят", – отметил Садовый.
Сейчас 30 тысяч львовян находятся на передовой. Их регулярно посещают и помогают.
За последний месяц более 70 миллионов средств направили на покупку дронов, антидронових систем, транспорта. Как правило, это эти разработки, которые генерируются нашими львовскими компаниями. Сейчас для меня лично, для нас всех – это приоритет,
– сказал городской голова Львова.
Какое настроение у бойцов
Украинские военные, которые время от времени имеют возможность быть в командировках, имеют одно настроение. В то же время есть много украинских бойцов, которые фактически за 2 года полномасштабной войны не имели возможности выехать. Там ситуация сложнее. Однако все украинские военные верят, что поступит качественное вооружение.
"Что будут снаряды, и можно будет скорее победно завершить войну и возвращаться домой. Верим в здравый смысл. Каждый сегодня должен просто максимально качественно делать то, что он может делать для нашей победы", – добавил Андрей Садовый.
Помощь для ВСУ от Львова
- Город регулярно помогает украинским защитникам. Им передают, в частности, беспилотники.
- Так, например, 17 апреля украинским бойцам передали 53 дрона Mavic 3Т/3 и 6 генераторов. По словам Андрея Садового, общая стоимость помощи – 9,4 миллиона гривен.
- Например, в январе Львов передал военным почти тысячу дронов и БПЛА. В общем армию поддержали на 58 миллионов.