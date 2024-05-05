Про це міський голова Львова Андрій Садовий розказав 24 Каналу, зауваживши, що там перебувають, зокрема, львів'яни. Він додав, що бійцям привезли допомогу.

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"Привезли трошки гостинців – і таких, що можна поїсти, і таких, що можна бити нашого ворога. За відсутності снарядів, дрони – це є те, що реально допомагає рятувати наших хлопців", – наголосив Садовий.

Нині 30 тисяч львів'ян перебувають на передовій. Їх регулярно відвідують та допомагають.

За останній місяць понад 70 мільйонів коштів скерували на купівлю дронів, антидронових систем, транспорту. Як правило, це є ці розробки, які генеруються нашими львівськими компаніями. Нині для мене особисто, для нас всіх – це є пріоритет,

– сказав міський голова Львова.

Який настрій у бійців

Українські військові, які час від часу мають можливість бути у відрядженнях, мають один настрій. Водночас є багато українських бійців, які фактично за 2 роки повномасштабної війни не мали можливості поїхати. Там ситуація складніша. Однак усі українські військові вірять, що надійде якісне озброєння.

"Що будуть снаряди, й можна буде швидше переможно завершити війну і вертатися додому. Віримо в здоровий глузд. Кожен сьогодні повинен просто максимально якісно робити те, що він може робити для нашої перемоги", – додав Андрій Садовий.

Допомога для ЗСУ від Львова