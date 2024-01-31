Мер наголосив, що січень для Львова видався продуктивним. Місто активно допомагало ЗСУ.

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Січень у Львові видався продуктивним. Майже тисяча дронів та БПЛА. Загалом підтримали армію на 58 мільйонів. У лютому днів менше, але допомоги має бути ще більше,

– наголосив Садовий.

Нідерланди виділяють Україну ще 122 мільйони євро

Весь цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Зокрема, нам активно допомагають Нідерланди. У січні 2024 року стало відомо, що країна виділить на потреби Україні ще 122 мільйони євро. З них 87 мільйонів євро виділять на покупку артилерійських снарядів.

Окрім того, ще 25 мільйонів спрямують у Міжнародний фонд для України. Ці гроші витратять на покупку обладнання. Кайса Оллонгрен – пані міністр оборони Нідерландів – наголосив, що потрібно підтримати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Оллонгрен додала: дуже важливо показати підтримку Україні саме зараз. Політикиня зауважила, що борються за свою країну і за європейські цінності.