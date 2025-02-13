Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового. Городской председатель Львова отметил, что эти две годовщины означают несокрушимость украинского народа в борьбе за свою свободу.

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Две годовщины, ставшие символом единства

Он отметил, что через неделю исполнится 11 лет с момента, когда украинская оппозиция подписала мирное соглашение с Януковичем при поддержке европейских дипломатов. Однако народ не принял этого решения, и уже на следующий день пророссийский президент сбежал.

Еще одна важная дата – три года с начала полномасштабного вторжения России. В феврале 2022 года многие мировые лидеры предсказывали, что Украина продержится всего три дня. Однако украинцы стали щитом, дали отпор врагу и доказали свою силу и единство.

Стоит уже наконец запомнить один ключевой фактор – украинский народ. Можно сколько угодно говорить, писать и подписывать. Но наша сила – в единстве. Вот о чем надо думать,

– подчеркнул Садовый.

К слову, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, но не сможет навязать Украине невыгодные условия.

Украина и Европа продолжат играть важную роль в завершении войны, в частности во время Мюнхенской конференции по безопасности.