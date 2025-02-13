Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Украина сможет продолжать отстаивать свою позицию. Кроме того, важную роль в этом процессе уже скоро сыграет и Европа.

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Украина может отказаться от невыгодных условий

По мнению политолога, Трамп пытается быть в роли переговорщика и медиатора, который сможет решить все проблемы. Однако ему это не удалось, разговор с Путиным был достаточно комплементарным.

"В общем, как бы мы ни смотрели на эти разговоры, как бы скептически не относились к Трампу, какие бы претензии у нас не возникали, а они абсолютно обоснованного характера, Трамп Украину не бросит", – подчеркнул он.

Рейтерович отметил, что президенту США не удастся договориться о завершении войны без Украины. Если же Трамп предложит нашей стране определенные, Украина сможет от них отказаться и повлиять на них.

Трамп не сможет навязать Украине какое-то предложение,

– подчеркнул политолог.

Рейтерович отметил, что Европа также играет важную роль в завершении войны в Украине. Так, с 14 по 16 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности, где ключевым вопросом будет именно российско-украинская война.

Трамп должен признать эту реальность. Говорить вдвоем с Путиным – мы не в 1945 году, "второй Ялты не будет",

– сказал политолог.

Он добавил, что после разговора Трампа с Путиным россияне пытаются посеять уныние, что американцы "бросают" украинцев, а Путин с Трампом уже "обо всем договорился". Однако реагировать на это нужно с осторожностью.

Напомним, что после разговора с российским диктатором, Трамп говорил с Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщил, что разговор был "хорошим", он подчеркнул президенту США, что Россия не хочет мира, одновременно для Украины ключевыми являются именно гарантии безопасности.