Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Україна зможе продовжувати відстоювати свою позицію. Крім того, важливу роль у цьому процесі вже скоро зіграє і Європа.

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Україна може відмовитись від невигідних умов

На думку політолога, Трамп намагається бути в ролі перемовника та медіатора, який зможе розв'язати всі проблеми. Однак йому це не вдалось, розмова з Путіним була досить комплементарною.

"Загалом, як би ми не дивились на ці розмови, як би скептично не відносились до Трампа, які б претензії в нас не виникали, а вони абсолютно обґрунтованого характеру, Трамп Україну не кине", – наголосив він.

Рейтерович зауважив, що президенту США не вдасться домовитись про завершення війни без України. Якщо ж Трамп запропонує нашій країні певні, Україна матиме змогу від них відмовитись та вплинути на них.

Трамп не зможе нав'язати Україні якусь пропозицію,

– підкреслив політолог.

Рейтерович зазначив, що Європа також відіграє важливу роль у завершенні війни в Україні. Так, з 14 по 16 лютого відбудеться Мюнхенська безпекова конференція, де ключовим питанням буде саме російсько-українська війна.

Трамп має визнати цю реальність. Говорити вдвох з Путіним – ми не у 1945 році, "другої Ялти не буде",

– сказав політолог.

Він додав, що після розмови Трампа з Путіним росіяни намагаються посіяти зневіру, що американці "кидають" українців, а Путін з Трампом вже "про все домовився". Однак реагувати на це потрібно з обережністю.

Нагадаймо, що після розмови з російським диктатором, Трамп говорив з Володимиром Зеленським. Президент України повідомив, що розмова була "хорошою", він наголосив президенту США, що Росія не хоче миру, водночас для України ключовими є саме гарантії безпеки.