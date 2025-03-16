Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового. В марте Львов направит 124 миллиона гривен на закупку дронов, систем радиоэлектронной борьбы, БпЛА и субвенции на оружие и автомобили для украинских защитников.

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Львов инвестирует в дроны и технику для ВСУ

Городской голова Андрей Садовый подчеркнул, что эти средства являются частью широкой поддержки армии, которая поможет укрепить обороноспособность страны в условиях войны.

Благодаря соглашению, подписанном на этой неделе в Лондоне с Европейским банком реконструкции и развития, город получит до 10 миллионов евро финансирования.

Именно благодаря поддержке международных партнеров мы можем эффективнее использовать средства городского бюджета и направлять их на самое важное сейчас – нашу армию,

– добавил Андрей Садовый.

Это поможет Львову стабильно функционировать, несмотря на военные вызовы, и эффективнее использовать средства городского бюджета для важнейших нужд, в частности поддержки армии.

