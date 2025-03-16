Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового. У березні Львів направить 124 мільйони гривень на закупівлю дронів, систем радіоелектронної боротьби, БпЛА та субвенції на зброю і автомобілі для українських захисників.

Читайте також Британія допоможе перетворити Львів на великий транспортний хаб Європи, – Садовий

Львів інвестує у дрони та техніку для ЗСУ

Міський голова Андрій Садовий підкреслив, що ці кошти є частиною широкої підтримки армії, яка допоможе зміцнити обороноздатність країни в умовах війни.

Завдяки угоді, підписаній цього тижня в Лондоні з Європейським банком реконструкції та розвитку, місто отримає до 10 мільйонів євро фінансування.

Саме завдяки підтримці міжнародних партнерів ми можемо ефективніше використовувати кошти міського бюджету та спрямовувати їх на найважливіше зараз – нашу армію,

– додав Андрій Садовий.

Це допоможе Львову стабільно функціонувати, не зважаючи на військові виклики, та ефективніше використовувати кошти міського бюджету для найважливіших потреб, зокрема підтримки армії.

