Не хватает 10 миллионов для коммунальщиков: Садовый объяснил, почему отказался от зарплаты

Около 3000 работников коммунальных предприятий Львова могут не получить зарплату до конца недели. Государственное казначейство приостановило проведение платежей за транспортную работу и санитарное очищение из-за трудностей с расходами. Проблема с выплатами возникла не только во Львове, но и в других городах.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отказывается от своей зарплаты, пока все средства не будут выплачены коммунальщикам.

Почему возникла эта проблема?

Как известно, правительство и Верховная Рада до сих пор не приняли законопроекты, которые должны разблокировать дальнейшую финансовую помощь от международных партнеров. Работа над этим продолжается, но из-за таких системных ошибок со стороны правительственных чиновников и народных депутатов могут пострадать коммунальщики.

Соответственно, правительство уже приостановило значительное количество расходов. В частности, от этого пострадали и города.

При этом кризис с выплатой заработной платы не возник на пустом месте. Это следствие системных ошибок, которые допускались на протяжении многих недель. Поэтому Садовый призвал народных депутатов и чиновников также отказаться от своей заработной платы, пока люди не получат свои средства.

В стране действуют правила, согласно которым зарплата высокопоставленных чиновников является защищенной статьей расходов. Они получают ее автоматически. Транспортное обслуживание и санитарная очистка – это вторая группа. Так быть не должно. У этих людей нет других доходов. Людям нужно заплатить. Я, как городской голова, не имею морального права получать зарплату, пока ее не получат водители,

– отметил Садовый.

Сколько средств недополучил Львов?

По словам Садового, во Львове уже не произвели выплат на сумму 500 миллионов гривен. На зарплату коммунальщикам сейчас не хватает около 10 миллионов гривен.

Около 70% средств, которые генерирует Львов, поступают в государственный бюджет. Остальное идет на организацию жизни в городе. Это те же зарплаты коммунальщиков, строительство защитных сооружений и т. д.

Невозможно работать без топлива, без материалов. Сейчас мы строим много объектов для защиты инфраструктуры. Мы не можем сейчас купить материалы или выплатить деньги подрядчикам за выполненные работы. Возникает цепная реакция. А если не выплатить зарплату? Придет прокурор, возбудит уголовное дело. Руководителю предприятия уже придется нанимать адвоката. Не уплатим вовремя налоги? Придет налоговая,

– подчеркнул Садовый.

Он добавил, что городские главы украинских городов уже общаются с правительством. В ближайшее время должно быть решение. Важно не включать здесь ручной режим, когда кто получит средства, а кто - нет. Следует системно решить эту проблему, чтобы больше ситуаций с задержкой выплат не возникало.

Добавим, что во Львовском городском совете уточнили изданию ZAXID.NET, что в настоящее время около 3000 работников коммунальных служб могут задержать заработную плату. Речь идет о 800 дворниках, 1109 работниках "Львовэлектротранса" и т. д.