Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він відмовляється від своєї зарплати, доки усі кошти не будуть виплачені комунальникам.

Чому виникла ця проблема?

Як відомо, уряд та Верховна Рада досі не ухвалили законопроєкти, які мають розблокувати подальшу фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Робота над цим триває, але через такі системні помилки з боку урядовців та нардепів можуть постраждати комунальники.

Відповідно уряд вже призупинив значну кількість видатків. Зокрема від цього постраждали й міста.

При цьому криза з оплатою праці не виникла на рівному місці. Це наслідок системних помилок, які були зроблені упродовж багатьох тижнів. Тож Садовий закликав народних депутатів та урядовців також відмовитися від своєї заробітної плати, допоки люди не отримають свої кошти.

В державі є правила, що зарплата чиновників високого рівня – це захищена стаття. Вони отримують її автоматично. Транспортне обслуговування та санітарна очистка – це друга група. Так не має бути. Ці люди не мають інших доходів. Людям треба заплатити. Я, як міський голова, не маю морального права отримувати зарплату, поки її не отримають водії,

– зазначив Садовий.

Скільки коштів недоотримав Львів?

За словами Садового, у Львові вже не провели платежів на 500 мільйонів гривень. На зарплату комунальникам наразі не вистачає близько 10 мільйонів гривень.

Близько 70% коштів, які генерує Львів, йдуть до державного бюджету. Решта йде на організацію життя в місті. Це ті ж зарплати комунальників, будівництво захисних споруд тощо.

Ти не можеш працювати без палива, без матеріалів. Ми зараз будуємо багато об'єктів для захисту інфраструктури. Ми не можемо зараз купити матеріали; сплатити гроші підрядникам за виконані роботи. Йде ланцюговий ефект. А не заплатив зарплату? Прийде прокурор, порушить кримінальне провадження. Керівнику підприємства вже треба наймати адвоката. Не сплатимо вчасно податки? Прийде податкова,

– підкреслив Садовий.

Додамо, у Львівській міській раді уточнили виданню ZAXID.NET, що наразі близько 3000 працівників комунальних служб можуть затримати заробітну плату. Йдеться про 800 двірників, 1109 працівників "Львівелектротрансу" тощо.