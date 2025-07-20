В разговоре с 24 Каналом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, какова его семья и какие расходы имеет. Напомним, что недавно во Львове открылся Центр ментального здоровья для пострадавших от плена и пыток, который является частью экосистемы UNBROKEN. Это – один из крупнейших центров реабилитации в Украине, который создан на базе одной из городских больниц.

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Почему не хватает 60 тысяч гривен?

Садовый отметил, что его жена Екатерина привлечена к работе в центре UNBROKEN. С начала полномасштабного вторжения она помогает переселенцам адаптироваться во Львове.

В последнее время она уже работает как социальный работник в UNBROKEN. Каждый день наших ветеранов – парней и девушек на креслах колесных, на костылях она возит в театры, кинозалы, на стрельбу из лука, рыбалку. Обычно эти активности у нее после обеда, поэтому домой она приходит достаточно поздно. Иногда даже позже, чем я,

– отметил он.

Екатерина зарабатывает как социальный работник 0,25 ставки. По словам мэра Львова, это исключительно посыл его жены, потому что это важно для нее. Однако когда она это делает, многие люди перестают сачковать и выполняют свои обязанности также качественно.

Также Андрей Садовый объяснил, почему его зарплаты в 60 тысяч гривен не хватает на то, чтобы обеспечивать большую семью.

Наша семья состоит из моей мамы, тещи, пяти детей, нас с Екатериной. Есть много чего, что нужно поддержать. Конечно, что не укладываемся в бюджет 60 тысяч,

– подчеркнул городской голова Львова.

Однако, как добавил Садовой, его семья никогда не была бедной. Есть семейный бизнес, который дает определенный профит. В то же время все его доходы отмечены в его декларации.

Напомним, Львов активно помогает украинским военным. Так, в 2024 году город передал нашим защитникам помощь на сумму 1,1 миллиарда гривен. Из этой суммы 635 миллионов гривен было потрачено на закупки, а остальные 465 миллионов – на субвенции. Эти средства были направлены на закупку БПЛА, РЭБ систем, транспортных средств и другого оборудования.