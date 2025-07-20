У розмові з 24 Каналом міський голова Львова Андрій Садовий розповів, якою є його родина та які видатки має. Нагадаємо, що нещодавно у Львові відкрився Центр ментального здоров'я для постраждалих від полону та тортур, який є частиною екосистеми UNBROKEN. Це – один із найбільших центрів реабілітації в Україні, який створений на базі однієї з міських лікарень.

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Чому не вистачає 60 тисяч гривень?

Садовий наголосив, що його дружина Катерина залучена до роботи у центрі UNBROKEN. З початку повномасштабного вторгнення вона допомагає переселенцям адаптуватися у Львові.

Останнім часом вона вже працює як соціальний працівник в UNBROKEN. Кожного дня наших ветеранів – хлопців та дівчат на кріслах колісних, на милицях вона возить у театри, кінозали, на стрільбу з лука, рибалку. Зазвичай ці активності у неї після обіду, тому до хати вона приходить достатньо пізно. Деколи навіть пізніше, ніж я,

– зазначив він.

Катерина заробляє як соціальний працівник 0,25 ставки. За словами мера Львова, це виключно посил його дружини, тому що це важливо для неї. Проте коли вона це робить, багато людей перестають сачкувати і виконують свої обов'язки також якісно.

Також Андрій Садовий пояснив, чому його зарплати у 60 тисяч гривень не вистачає на те, щоб забезпечувати велику родину.

Наша родина складається з моєї мами, тещі, п'яти дітей, нас з Катериною. Є багато чого, що потрібно підтримати. Звичайно, що не вкладаємося у бюджет 60 тисяч,

– підкреслив міський голова Львова.

Проте, як додав Садовий, його родина ніколи не була бідною. Є сімейний бізнес, який дає певний профіт. Водночас всі його прибутки відзначені у його декларації.

Нагадаємо, Львів активно допомагає українським військовим. Так, у 2024 році місто передало нашим захисникам допомогу на суму 1,1 мільярда гривень. З цієї суми 635 мільйонів гривень було витрачено на закупівлі, а інші 465 мільйонів – на субвенції. Ці кошти були спрямовані на закупівлю БпЛА, РЕБ систем, транспортних засобів та іншого обладнання.